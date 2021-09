La vibrante tradition des Fallas de Valence en Espagne

Lorsque des Valenciens vous disent que leur fête traditionnelle met le feu à la ville, il faut prendre l'expression au pied de la lettre. Ces immenses statues qui s'enflamment à la nuit tombée, ce sont les fallas. Chaque quartier en construit une, il y en a des centaines dans toute la ville. Pour ce jeune retraité, préparer les Fallas, c'est une passion et une activité presque à temps plein. Carlos est l'artiste spécialisée qui a façonné cette construction onirique. "Une falla est faite de polystyrène, de bois et de papier mâché. Ça ne me rend pas triste de la brûler. On est comme des cuisiniers, on fait le meilleur plat possible tout en sachant qu'il va disparaître", explique-t-il. Et puisque tout est éphémère, c'est aussi l'occasion de se moquer des personnalités politiques. Le couple royal espagnol, Donald Trump et même Emmanuel Macron n'échappent pas à la caricature. "On se moque de tout le monde, de la droite, de la gauche. Les Fallas, c'est une satire. Là, on voulait montrer le double visage des politiques, car ils avancent toujours masqués", raconte Alfonso.