La vie dans un Ehpad entièrement confiné

Depuis deux semaines, le gouvernement a proposé que chaque résident des Ehpad soit confiné dans sa chambre. Pour cela, il a donc fallu quelques aménagements. Malgré les changements d'organisation, les seniors gardent le moral et s'occupent comme ils peuvent. D'ailleurs, le personnel a augmenté de deux heures leurs activités en week-end et ne manque pas d'idées pour les divertir.