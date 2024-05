La vie de châteaux... d'eau

À première vue, c’est un hall d’immeuble comme les autres. Mais en regardant de plus près, une plaque signale un réservoir de 1 000 mètres cubes d’eau. Dans l’ascenseur, il manque quelques numéros d’étages. Dix-huit familles vivent dans ce château d’eau de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) qui n’est plus en activité. Des dizaines de fenêtres ont été créées, et les appartements ont tous une forme très arrondie, pas facile à meubler. Construit en 1908, puis abandonné 50 ans plus tard, le château est réhabilité dans les années 80. D’autres châteaux d'eau n’ont pas ce confort. À Valence (Drôme), seul un immense escalier mène au sommet, à 55 mètres du sol. C’est ici que l’eau pompée dans les nappes phréatiques est stockée. Vides sur quasiment toute leur hauteur, deux tours composent ce château d’eau toujours en activité. Ensemble, elle forment une œuvre d’art imaginée par le sculpteur grec Philolaos. D’autres châteaux d’eau avec une architecture pas comme les autres, opérationnels ou transformés, décorent certaines de nos villes et ne cessent de nous fasciner. TF1 | Reportage N. Pellerin, D. Paturel