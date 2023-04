La vie du potager en avril

Le mois d'avril au potager ne laisse aucun répit. Pour planter ses oignons, il faut y aller, car c'est maintenant. Vous choisissez les variétés qui vous plaisent : l'oignon rouge, l'oignon traditionnel et l'oignon de Roscoff. Il suffit de creuser un trou tous les quinze centimètres et on enfonce le légume. Les oignons tout juste plantés, les salades demandent à leur tour un peu d'attention. Pour avoir de la salade toute l'année dans son assiette, on lance des semis. Au bout d'un mois, on les repique dans des petits pots, puis on les met en pleine terre ou dans un abri. Ce vendredi, le bon geste de Sandrine commence en cuisine et concerne un légume un peu particulier. Pour cultiver les pois chiches, il faut les choisir bio. Ensuite, on va recouvrir d'eau 100 g de pois chiche pendant douze heures. Après avoir enlevé l'eau, Sandrine enferme hermétiquement les légumes dans un bocal. Douze heures plus tard, les pois chiches sont prêts à être plantés dans la serre. En avril, il faut aussi prévoir l'endroit où on va faire les cultures. Thierry construit un petit abri pour les carottes avec quelques tuyaux bon marché. TF1 | Reportage C. Ebrel, L. Janssens, J. Denniel