La vie en rose des Bleus

Pour une bonne ambiance dans un groupe, il vous faut d'abord un boute-en-train. Dans l'Equipe de France, c'est Antoine Griezman. D'abord il a souvent le sourire mais surtout toujours de bonnes idées pour amuser ses coéquipiers. Deuxième ingrédient, se retrouver autour d'une partie de cartes. Les Bleus adorent le jeu de "Uno". Après les entrainements, c'est un moment d'échange et de rigolade. "Il y a une bonne osmose aussi entre les plus jeunes et les plus anciens, maintenant il faut qu'on garde le cap et garder cette mentalité. On est serein, on est concerné, prêt à donner le maximum" a affirmé Raphaël Varane, le défenseur de l'équipe lors de son interview. Et quand un groupe vit bien, tous les talents peuvent s'exprimer. Hors et sur le terrain, pour l’instant il n'y a aucune fausse note pour les Bleus. Étant déjà qualifiés, ils préparent leurs prochains matchs face à la Tunisie en toute sérénité. Ils sont prêts à revivre des moments aussi intenses que ceux vécus samedi face au Danemark. TF1 | Reportage T. Coiffier, L. Renault