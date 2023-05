La vie en roses

Il flotte comme une odeur de rose, et ce n'est pas une Marseillaise qui dira le contraire. De passage dans la région, elle s'est laissé séduire par cette roseraie. "Pour moi les roses, c'est d'abord, la couleur, la beauté, la senteur. Puis apprendre un peu plus comment on fait des greffes et tout ça", dit-elle. Dans cet écrin de verdure, on compte plus de 1 000 variétés de rose différentes, un festival de couleurs. Ce couple et ses enfants profitent de ce jour férié pour une sortie nature. "C'est l'occasion d'y aller. C'est agréable avec les chants des oiseaux, le parfum des roses, c'est ressourçant", confirme ce père de famille. Ici, pas de parcours précis, les promeneurs se laissent simplement guider par la beauté des fleurs. "Ça détend, on se promène, c'est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est zen, il y a une ambiance agréable", lance une femme. Issue d'une famille de rosiéristes, Guillaume connaît les roses par cœur. La roseraie est ouverte jusqu'en septembre, un endroit romantique pour les amoureux. Et ce n'est pas Léo le paon qui dira le contraire. TF1 | Reportage N. Hesse, F. Bourdillon