La vie hors saison sur l’île de Molène

A bord d'un navire, nous faisons cap sur Molène. Mais ce matin-là, il ne peut pas accoster sur le petit caillou de moins d'un kilomètre carré. La mer est agitée. Les passagers terminent donc leur trajet à bord d'un petit canote. Lui seul peut entrer dans le vieux-port de l'île. Les valises sont déchargées, mais pas la marchandise de Céline, la buraliste. Le courrier et les journaux sont restés sur le bateau principal. S'adapter à la météo, au rythme de la nature et du bateau, c'est le quotidien des Molénais. A chaque débarquement, le village insulaire s'anime l'espace d'un instant. Il arrive parfois de croiser sur son chemin des visiteurs perdus dans le labyrinthe de ruelles. La mer est comme un point de repère. Elle enveloppe le petit territoire à fleur d'écume avec près de quatre kilomètres de côtes sauvages appréciés des promeneurs. Loriane, Maude et leur petite troupe découvrent le charme de Molène. Il y a peu de monde sur le sentier côtier, comme sur la plage. Les jeunes Molénais profitent d'un immense terrain de jeu rien que pour eux. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel