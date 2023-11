La vie les pieds dans la boue dans le Pas-de-Calais

Il faudra des jours pour tout nettoyer. Après l'eau, une famille a les pieds dans la boue. Tous les objets stockés dans le garage sont à jeter. A l'intérieur, les dégâts sont plus importants. Le sol et les meubles sont encore mouillés. Le rez-de-chaussée n'est plus habitable pour quelque temps. "C'est l'hécatombe !" ; "Je suis dévasté !", s'indignent des membres d'une famille. Dans la maison voisine, Béatrice lutte pour se débarrasser de la boue incrustée partout. "On a perdu beaucoup de choses. Émotionnellement, c'est dur", lance-t-elle. Le sous-sol est encore rempli d'eau, il faut l'évacuer. Les pompiers, aidés par les services de la ville, enchaînent les interventions dans une rue encore inondée il y a quelques heures. Le maire demandera le classement en catastrophe naturelle pour sa commune. Les cours d'eau restent sous surveillance. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier