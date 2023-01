La vie par moins 53 degrés !

À -53 °C, les murs ressemblent à ceux d'un congélateur. À Mohe, en Chine, une brume givrante paralyse la ville depuis quelques jours. La visibilité est très mauvaise qu'on ne voit rien à cinq mètres de distance, selon les commentaires d'un habitant. Dans cette région, la plus au Nord de la Chine, le soleil ne réchauffe pas beaucoup l'hiver, -30 °C en moyenne. Mais là, -53 °C c'est un record absolu dans le pays depuis le début des relevés. Un œuf a été cassé pour constater ce froid extrême. Le blanc gèle presque instantanément et le jaune ne mets que quelques secondes de plus à se cristalliser. En utilisant des chalumeaux ou encore de l'eau bouillante, les équipes techniques travaillent en continu pour maintenir en fonctionnement le système électrique de la ville qui ne cesse de geler. Une coupure de chauffage par ces températures aurait en effet des conséquences dramatiques. Aux heures les plus froides, les habitants restent calfeutrés chez eux. La ville apparaît alors comme figée dans la glace. La température va remonter dans les jours qui viennent, mais sans repasser la barre des -40 °C. TF1 | Reportage F. Litzler, N. Mariel