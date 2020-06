La vie redémarre lentement à Kintzheim

A Kintzheim, en Alsace, la vie est loin d'avoir repris son cours habituel. Les winstubs et la plupart des restaurants sont restés fermés ce jeudi. Les commerces, qui ont rouvert, ont mis en place des mesures sanitaires. Au marché, les clients sont également très prudents. Si certains trépignent d'impatience avec le retour à la vie active, d'autres sont plus méfiants.