La vie reprend à Auvers-sur-Oise

Le jour d'après, beaucoup l'ont attendu et il est enfin arrivé. A Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), où repose le célèbre peintre Vincent van Gogh, la vie reprend petit à petit ce 11 mai 2020. Un retour à la normale nécessaire mais tout en tenant compte de cette nouvelle réalité. Les habitants sont ravis de retrouver un peu de liberté mais aussi leurs bonnes vieilles habitudes.