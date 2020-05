La vie reprend doucement à Mons, dans le Var

Perché à 800 mètres d'altitude, le village de Mons est considéré comme étant le toit du Var. Avec le déconfinement, il retrouve une ambiance quasi estivale. Pendant qu'une dizaine de motards font étape sur la place du village, des collectionneurs de voitures anciennes, provenant de Saint-Raphaël, font leur première sortie post confinement. Quant aux habitants du littoral, ils réinvestissent le haut pays et renouent avec les bonheurs simples. Quid du commerce à Mons ?