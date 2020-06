La vie reprend son cours à Brioude

À Brioude (Haute-Loire), toutes les activités n'ont pas redémarré de la même manière. Si tout va bien pour les salons de coiffure et les vendeurs de téléphone, l'épicier du village, lui, a eu plus de clients durant le confinement. Même si la vie reprend et que les gens sortent à nouveau, certains s'inquiètent pour leur emploi. Sous un rayon de soleil, Brioude attend avec impatience l'arrivée des touristes déconfinés.