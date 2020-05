La vie reprend son cours dans le petit village de Mouzon

Posé au coeur de la vallée de la Meuse à l'entrée des Ardennes, Mouzon se découvre par son imposante porte de Bourgonne. Après l'annonce du déconfinement, la vie a repris pour les 2 600 habitants de ce petit village qui témoigne de la richesse de son patrimoine entre Moyen Âge et Renaissance. C'est d'ailleurs ce que les touristes viennent y découvrir. À leur retour, ces derniers pourront également se rendre au Musée du feutre qui vient de rouvrir ses portes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.