La vie reprend son cours en Provence

La vie a repris son cours à Fuveau (Bouches-du-Rhône). Sur la place du village, des copines savourent leurs retrouvailles autour d'un café au goût particulier. À la boulangerie, on fait la queue pour respecter la distanciation. Et dans la rue, les habitants se retrouvent pour discuter sur le trottoir. Que du pur bonheur pour eux de pouvoir ressortir et profiter à nouveau des petits plaisirs de la vie.