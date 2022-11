La vie sans chauffage et sans électricité en Ukraine

À la lueur d'une seule lumière, voici comment se déroule une opération à l'hôpital de Lviv, la plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Ici, comme dans toute une partie du pays, les rues sont désormais plongées dans le noir à la nuit tombante. Les bombardements à répétition, visant les infrastructures énergétiques du pays, privent régulièrement de courant, mais aussi d'eau des millions d'Ukrainiens. Alors qu'un froid intense est en train de s'abattre sur Kiev, la consommation d'électricité augmente et fragilise encore un peu plus les systèmes électriques. Les restrictions s'intensifient chaque jour. Le président Volodymyr Zelensky estime que plus de 10 millions d'Ukrainiens sont actuellement privés d'électricité. Les habitants de Kiev s'attendent à l'un des hivers les plus difficiles jamais enduré. La bataille de l'électricité ne fait que commencer, et elle menace de toucher quasiment tous les secteurs. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Cherifi