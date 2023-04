La vie sans haut débit

Catherine ne passe jamais de coup de fil dans sa maison, il n'y a pas assez de réseau. Elle est systématiquement obligée de sortir pour appeler. L'agricultrice attend l'installation d'un meilleur réseau et de la fibre qui n'arrive jamais. Pour se connecter à Internet, là aussi, elle doit s'organiser : "une journée pluvieuse le mercredi ou en période de vacances, on se dit que tout le monde est sur Internet, donc, des fois, quand j'ai vraiment quelque chose d'urgent, j'y vais de très bonne heure le matin ou alors très tard le soir". Catherine habite dans l'une des nombreuses communes rurales de moins de 1 000 habitants privés de très haut débit Internet. Nous croisons Thierry, menuisier. Il travaille dans le secteur et est aussi confronté à des problèmes de réseau. "Il y a des clients qui me rappellent, trois semaines après ils n'ont pas reçu de devis, donc c'est une galère, ça nous gêne dans notre boulot quoi !", s'exclame-t-il. De nombreux professionnels sont pénalisés par le manque de réseau. Cette coiffeuse n'accepte plus les paiements sans contact, trop longs et parfois risqués. Il est arrivé qu'elle ne soit pas payée. Cela la contraint aussi pour ses réservations. Dans les zones rurales, près d'un foyer sur cinq est concerné par le manque de réseau. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos