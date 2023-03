La vie secrète de l'abbaye du Mont-Saint-Michel

Au pied du Mont-Saint-Michel, nous retrouvons frère Victor-Marie, avant de nous guider jusque là où il vit, au sommet de l’une des sept merveilles du monde. Pour se rendre à l’abbaye, il faut monter 330 marches. En prenant de la hauteur, face à un tel paysage, l’effort est vite oublié. Ici, les caméras sont rarement acceptées. Sept sœurs et quatre frères vivent dans l’abbaye. Les moines l’entretiennent comme une maison, à la différence près qu’elle est classée monument historique. La première pierre de l’église abbatiale a été posée il y a 1 000 ans. Le Mont-Saint-Michel est un haut lieu de pèlerinage. Il est aussi l’un des monuments les plus visités de l’Hexagone. Parfois, il faut jouer les guides. Jusqu’à 60 moines ont vécu en même temps dans l’abbaye. Pour trouver un équilibre entre la vie monastique est la présence des touristes, les frères et les sœurs ont des espaces de tranquillité. Cet endroit est appelé le "jardin suspendu" : quelques mètres carrés de pelouse face à l’abbaye, à l’abri des regards. La cohabitation entre les pèlerins et les touristes est de très longue date. L’abbaye du Mont-Saint-Michel a toujours été un lieu de passage. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby