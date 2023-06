La vie secrète du parc du Thabor

Il y a des sons qui ne trompent pas. Le parc du Thabor s'éveille après de longs mois d'hiver. Le moment où le jardin rennais se mue en un refuge au beau milieu de la ville. Pour Yves, la détente optimale se fait face au soleil, en gardant toujours un œil sur les travailleurs du parc. Depuis des mois, Vincent Larivière-Gillet et son équipe esquissent plan par plan le dessin du jardin à la française. Les 15 000 tulipes viennent tout juste d'éclore, le tableau est inédit. Son travail à lui est plus difficile à saisir. Chaque jour, Mikaël Letue, jardinier-botaniste, surveille l'évolution d'une quinzaine d'espèces. Grâce aux observations faites dans un pollinarium, le printemps est plus doux pour des milliers de Français. Un suivi mené jusqu'à la fin de l'été, loin du regard des nombreux visiteurs. Au printemps, ils sont, certains jours, 7 000 à arpenter les allées du parc, parfois pour une occasion unique. La scène n'est pas si rare ici. Au fil des années, le Thabor est devenu le lieu où on immortalise son amour, comme une évidence. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau