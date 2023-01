La vigne, un concours de taille

C'est une compétition pas comme les autres. Sur la ligne de départ ce jeudi matin, ils sont une soixantaine. Professionnels ou apprentis, ils s’affrontent pour décrocher le titre de "Meilleur tailleur de vigne". Concentration, rapidité, précision du geste sont de mise. Evan est un peu hésitant. Étudiant dans un lycée agricole, il participe au concours pour la première fois. "J'ai peur de ne pas finir à temps", lance-t-il. Chaque participant n'a que quinze minutes pour tailler vingt pieds. Le chronomètre est serré. Dans chaque rangée, le jury évalue les candidats d'après des critères stricts. "On regarde la propreté du travail et la netteté de la coupe", explique-t-il. Pour les viticulteurs, la taille est une opération cruciale. Elle détermine la qualité de la future récolte. Les gagnants remportent un sécateur d'une valeur de 1 000 euros. En Ardèche, la taille des vignes va durer jusqu'au début du mois de mars. TF1 | Reportage C. Blampan, B. Gereys