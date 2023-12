La vignette verte, c'est fini !

C'était l'un des derniers papiers encore présents sur votre pare-brise : la vignette verte. À partir du 1er avril 2024, plus besoin d'y penser. Il s'agit de l'annonce de Bruno Le Maire. Elle va disparaître 40 ans après être devenue obligatoire. Finie l'amende de 35 euros en cas d'oubli. De leur côté, les assureurs n'auront plus besoin de l'envoyer chaque année et économiseront 60 millions d'euros. Évidemment, les contrôles ne s'arrêteront pas. Voici l'explication : lorsque vous souscrivez à un contrat, votre assureur a 72 heures pour vous inscrire sur le fichier des véhicules assurés avec votre numéro d'immatriculation, votre nom et des informations sur votre contrat. Lors d'un contrôle, les forces de l'ordre se connectent sur ce fichier pour vérifier votre assurance. Techniquement, il sera donc, peut-être, un jour possible aux radars de plus en plus perfectionnés de contrôler en temps réel si nous sommes assurés. Contacté, le gouvernement nous dit ne pas encore étudier cette option. Et pour rappel, conduire sans assurance est sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros. TF1 | Reportage L. Cloix, F. Couturon, F. Petit