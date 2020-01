La ville de Laon ne veut plus voir de panneaux publicitaires

Dans l'Aisne, la ville de Laon a choisi de supprimer les grands panneaux publicitaires. Près d'une centaine sont déjà en cours de démontage pour respecter les points de vue de la cité médiévale. Une décision qui fait réagir les habitants. Il s'agit d'un plan strict sur la pollution visuelle même si elle signifie un manque à gagner d'une dizaine de milliers d'euros par an pour les caisses de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.