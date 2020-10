La ville de Strasbourg contrainte d’annuler son marché de Noël

Les Strasbourgeois y ont cru jusqu'au bout. Mais finalement, le coronavirus a imposé sa triste réalité. A cause de l'épidémie, le marché de Noël n'aura pas lieu cette année. Une nouvelle que la maire de la ville a été contrainte d'annoncer ce jeudi matin vu l'augmentation du taux d'incidence. Toutefois, il y aura bien un sapin géant sur la place Kléber et la ville sera illuminée. Mais sans visiteurs, la 450e édition va perdre de son éclat, au plus grand dam des habitants. En dépit de leur morosité, les habitants comprennent cette mesure. Les forains, pour leur part, la considèrent comme un coup dur. Cette annulation les prive de tout revenu. Étant présent depuis plusieurs générations, c'est la survie de leurs entreprises qui est en jeu. Avec l'épidémie qui repart, ce sont 200 millions d'euros de retombées économiques qui s'envolent et la magie de Noël avec eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.