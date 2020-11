La ville de Strasbourg se pare des couleurs de Noël

À 28 jours de Noël, Strasbourg (Bas-Rhin) se pare déjà de ses couleurs. Le coup d'envoi des illuminations de la ville sera donné ce soir. Des lumières pour illuminer la nuit, la magie de Noël pour éclairer une période un peu sombre. Du haut de ses 30 mètres, le grand sapin de Strasbourg a ce don tout particulier de réchauffer les cœurs un peu engourdis par l'hiver. Cette année, la décoration rend hommage au sapin orné dont la première mention en Alsace remonte au XVIème siècle. Des kilomètres de guirlandes et des milliers de lucioles racontent d'ailleurs cette histoire en lumière. Pour les décorations de la ville en revanche, elles seront forcément un peu moins exubérantes cette fois, notamment chez les restaurateurs fermés. Mais sûrement, la magie de Noël va opérer malgré tout. Malgré l'annulation de son marché, le plus ancien d'Europe, impossible pour Strasbourg de ne pas célébrer Noël et ses traditions.