La ville de Vichy officiellement inscrite au patrimoine de l'Unesco

Ils nagent dans le bonheur. Après neuf années d'attente, la ville de Vichy fait son entrée au Panthéon de l'Unesco. Devenir patrimoine mondial, il y a de quoi pavoiser. "Ça ne rigole pas. C'est bien. Très content, on se sent génial, fier, heureux" ; "Franchement, c'est une bonne chose pour Vichy", lancent certains. Les habitants attendent beaucoup de ce classement, notamment attirer des touristes ou remotiver les commerçants. Mais surtout, la reconnaissance d'un patrimoine thermal, riche de 2 000 ans d'histoire. La ville espère agrandir ses thermes et attirer jusqu'à 50% de touristes en plus. Un patrimoine mondial, c'est la promesse de séduire des visiteurs de la planète entière. Les Français, eux, sont déjà en admiration. "C'est une ville qui mérite d'être découverte. C'est très propre, c'est très beau et l'architecture est magnifique", témoigne un visiteur. L'avenir de Vichy s'annonce radieux.