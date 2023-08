La ville face à l'Adriatique

Dans la petite ville de Polignano a Mare, nous repérons surtout des panneaux. Balcon sur la mer, vue panoramique, chaque rue ou presque se termine dans l'Adriatique. Mais comment trouver le panorama parfait ? Il faut un peu de culot. Observer la ville depuis les mers permet d'apercevoir toutes les plages, parfois cachées. Nous découvrons ce qui se passe sous Polignano, de nombreuses grottes et droit devant, la mystérieuse île de l'Hermite. Retour à terre, un homme au loin nous fait signe, ce n'est pas n'importe qui. "C'est Domenico Modugno, un chanteur très connu qui est né et a grandi à Polignano". Nous nous éloignons en dansant, cela va de soi, pour assister à un moment très important dans le port de pêche. Une heure plus tard en cuisine, le sous-chef surnommé Gigi a déjà fait des filets. Juste à côté, Michele concocte une recette qui nous rappelle quelque chose. "Ce n'est pas vraiment la bouillabaisse des Pouilles. Ici, c'est une soupe aux poissons. À Marseille, c'est la bouillabaisse", dit Michele Panzarini, chef du restaurant Meraviglioso. Le plat final, très local, est en toute logique aux couleurs du drapeau italien. TF1 | Reportage Q. Fichet, F. Mignard, M.H. Maisonhaute