La dernière productrice de violettes à Toulouse

La mélodie qui nous ramène à des sentiments simples et profonds, c'est bien la violette. Son arôme effleure la douceur et la délicatesse. "Ce parfum des violettes de Toulouse, il est très poudré, légèrement réglissé, c'est magique", explique Hélène Vie, productrice de violettes. "Le parfum est éphémère, mais le parfum de la violette, on s'en souvient", ajoute-t-elle. Hélène est la dernière productrice de violettes de Toulouse. Elle aime son histoire, son parfum, et surtout sa couleur. Elle l'aime tellement qu'elle lui dit des mots doux. "Je leur parle et leur caresse, je suis sûre qu'elles sont heureuses", raconte-t-elle en cajolant ses fleurs. La violette de Toulouse fleurit au coeur de l'hiver. Dans les année 1900, ces bouquets accompagnaient toutes les déclarations d'amour. Dans la collection de la violette, on peu trouver la "Fée jalucine", qui est une variété napolitaine. Puis, il y a la "Covent garden" qui nous vient d'Angleterre. Dans les serres principales de Toulouse, le conservatoire de la violette regorge de trésor. On compte 80 variétés de violettes du monde entier, que Nadine Rossini soigne au quotidien. "C'est vraiment une plante qui demande beaucoup d'attention", a-t-elle précisé. Une petite fleur qui inspire la tendresse et rapproche les coeurs.