Marseille : ils racontent leur rencontre avec le pape

Avant même d'aller voir le président de la République et les dignitaires de l'église, le pape François a choisi de rencontrer des Marseillais en situation de précarité samedi matin. Sandra y était. Elle vient du quartier nord de Marseille. Elle est éducatrice et ses fins du mois sont difficiles. Même fierté sur le visage d'Yvon. Sa petite retraite ne lui permet pas de vivre dignement. Pourtant, pour un instant, le pape s'était placé à sa hauteur. Une soixantaine d'hommes et de femmes emmenés par des associations marseillaises y étaient également. Le lieu n'était pas choisi au hasard : une congrégation de religieuses qui accueille des migrants au cœur de l'un des quartiers les plus pauvres de Marseille. Victor est l'un d'entre eux. C'est un Colombien nouvellement arrivé dans la Cité phocéenne. Un autre couple a eu la chance d'approcher le saint-père hier. Cette fois au Vélodrome où il a béni leur nouveau-né. Un pape qui se veut accessible, proche de tous les Hommes, y compris les plus humbles. TF1 | Reportage J. De Francqueville, A. Ponsar, P. Lefrançois