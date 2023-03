La visite du roi Charles III reportée

Ce devait être la première visite du roi Charles III à l'étranger. Sa venue dans le pays est donc reportée. "C'est dommage (...) C'est moche pour la France je trouve" ; "Maintenant, si on considère qu'il y a des problématiques de sécurité et tout, j'imagine qu'ils ont pris les décisions qu'il fallait" ; "Je pense qu'une visite royale devrait se faire dans les meilleures conditions et non à l'arraché, en courant, en se cachant, etc... Je pense que c'est une bonne chose", expriment ces passants. Alors que les manifestations se poursuivent, cette visite est jugée trop risquée. Les autorités françaises et britanniques ont décidé conjointement de la reporter. "Cette décision a été prise (...) afin de pouvoir accueillir Sa Majesté le roi Charles IIII dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié". Le roi Charles devait d'abord se rendre sous l'Arc de Triomphe, avant de descendre les Champs-Élysées et d'aller au palais présidentiel. Il devait ensuite prononcer un discours au Sénat, avant de prendre la direction du château de Versailles pour un dîner en grande pompe lundi soir avec le président Emmanuel Macron. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Chevreton