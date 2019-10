La Vogue des marrons, une fête foraine qui continue de faire sensation

La châtaigne a donné son nom à une fête foraine sur la colline de la Croix-Rousse à Lyon : la Vogue des marrons. Il y a 150 ans, c'est là que les marrons ont été dégustés pour la première fois. Durant cinq semaines, petits et grands pourront y trouver leur plaisir. Gourmandises et divers jeux seront au rendez-vous. Sans oublier les marrons chauds qui entretiennent la renommée de la fête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.