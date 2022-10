La Voie Sarde nous en met en plein les yeux

Sous ses airs mystérieux, elle se dévoile lentement. Dans le secret de ses falaises escarpées, là où le torrent trace son chemin, Silvia et Loïc profitent d'un bain automne rafraîchissant. Au-dessus de leurs têtes, il y a un simple pont. Les randonneurs, férus d'histoire, voient plutôt une frontière. C'était également un poste de douane en service jusqu'en 1860, date du rattachement de la Savoie à l'Hexagone. Pour traverser la montagne, ce fut longtemps le seul et unique passage à Saint-Christophe. À quelques mètres de là, nous traversons une cavité. La légende en a fait le refuge de Mandrin, le plus célèbre des contrebandiers dauphinois. "Les campagnes de contrebande servaient à rassembler pas mal de cavaliers. Et ils parcouraient et allaient voler des marchandises chez les gens. Et puis, ils les faisaient passer sans payer des taxes", nous explique Amandine Duval, directrice du site historique de Saint-Christophe-la-Grotte. À l'extérieur, les parois rocheuses s'ouvrent telle une fenêtre sur la plaine des Échelles. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand