La volaille de Bresse, fierté de toute une région

Inclinez-vous, voici la reine qui pavane. Avec son plumage blanc, ses pattes bleues et sa crête rouge, elle est la seule volaille couronnée au monde grâce à son AOP. Et son royaume, ce sont de vastes champs au cœur de la Bresse. "C'est un emblème de la gastronomie. On sait que quand on va mettre la volaille de Bresse sur la table, ça va être un moment de partage", explique Cyril Degluaire, éleveur. La volaille de Bresse ne vit qu'en plein air et a droit au meilleur festin. Mais elle ne montrait pas sur le trône sans eux : les éleveurs comme Cyril. Grâce à ses volailles, il collectionne les récompenses. Le fruit d'un savoir-faire bien gardé depuis des siècles. Pour les Bressans, il n'y a pas de plus beau symbole. Justement, dégustons-le avec la famille Bidard qui sublime la chair fondante de cette volaille depuis cinq générations. Des mois d'élevage qui font toute la différence en bouche. C'est la fierté des Bressans. Et leur reine à eux ne vieillit jamais.