L'abandon du projet de Center Parcs divise les habitants de l'Isère

Dans la forêt de Chambaran, dans la commune de Roybon (Isère), le groupe Pierre et Vacances devait construire 1 000 bungalows autour d'un espace aquatique. Mais enlisé dans de multiples recours depuis douze ans, Center Parcs abandonne ce projet. La plupart des habitants y voyaient pourtant une opportunité pour redynamiser l'économie locale avec l'espoir d'une création de centaines d'emplois. Les opposants, dénonçant un fort impact écologique à cette construction, ne sont pas mécontents de la décision. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.