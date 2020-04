L'Abbaye de Valloires, un foyer d'accueil pour enfants qui aimerait recevoir des jouets

Placés par les services sociaux, 75 enfants, âgés de deux à quatorze ans, vivent dans un foyer d'accueil au cœur de l'Abbaye de Valloires, dans la Somme. Depuis plus d'un mois, les visites y sont interdites après la découverte de plusieurs cas de Covid-19. L'établissement a actuellement besoin d'argent, mais aussi de jouets pour égayer le quotidien des petits pensionnaires. Pour sauvegarder ce refuge, un appel aux dons a été lancé sur le site www.abbaye-valloires.com. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.