L'abbaye Saint-Martin du Canigou retrouve les visiteurs dans les Pyrénées-Orientales

C'est un écrin édifié sur un piton rocheux au cœur d'un massif pyrénéen. L'abbaye Saint-Martin du Canigou retrouve son public, et Sœur Bénédicte aussi. Après sept mois de fermeture, les visiteurs découvrent ou redécouvrent ce monument millénaire. "Pour pouvoir visiter des lieux, c'est incroyable. Mais là, en plus, on est devant un monument qui est super sympa, alors, on en profite à fond", énonce l'un d'eux. L'abbaye Saint-Martin est un véritable bijou de l’architecture romane perché sur un nid d’aigle, à 1 050 mètres d'altitude. Cet édifice a failli disparaître, mais il était sauvé au début du XXe siècle. Depuis 30 ans, la communauté des Béatitudes l'anime. Celle-ci peut de nouveau transmettre son histoire. Le retour du public est aussi une bonne nouvelle pour les caisses de l'abbaye. La communauté religieuse peut désormais compter sur les dons, les visites à six euros et sa boutique. Ces activités permettent d'assurer la vie courante de la communauté : payer les charges ou réaliser les repas quotidiens en quantité, et à plus long terme, restaurer et entretenir l'édifice.