L’Abeille Bourbon, le navire qui brave les tempêtes

Voir sa silhouette apparaître, c’est le dernier espoir des marins en détresse. À bord de l’Abeille Bourbon, douze hommes prêts à intervenir à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Voilà deux ans que Lucas Danze a embarqué sur l’Abeille. Il a seulement 27 ans, et déjà lieutenant. Long de 80 mètres, haut de 30 mètres, l’Abeille Bourbon a pour mission de remorquer des cargos jusqu’à cinq fois sa taille, de les sauver d’un incendie ou d’une avarie, et d’éviter des catastrophes parfois irréversibles. Si l’Abeille se réfugie à l’abri, à Ouessant, en jour de mauvais temps, c’est pour gagner de précieuses heures en cas d’intervention. Entre les tempêtes, les instants de calme sont précieux pour peaufiner l’entretien du bateau. Prendre soin du navire est important, réconforter son équipage l’est tout autant. Après son père, lui aussi cuisinier sur l’ancêtre de l’Abeille Bourbon, Sébastien Hellequin a repris le flambeau il y a 18 ans. Le réconfort qu'il apporte par ses petits plats, est fondamental pour les hommes qui passent un mois sur deux à bord. Avec son équipage imprégné du métier, la sentinelle des mers Abeille Bourbon a réalisé 90 remorquages en 19 ans. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann