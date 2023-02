Labels : bien choisir son poulet sera plus difficile

Il est aujourd'hui possible de lire sur les étiquettes de volailles "poulet fermier élevé en liberté" ou "en plein air". Des mentions qui permettent aux consommateurs d'identifier clairement les modes d'élevage, mais la Commission européenne envisage de les supprimer pour simplifier les normes de commercialisation. Les labels sont déjà nombreux sur les emballages. Avec la réforme, Mathieu pourrait bientôt voir de nouveaux termes apparaître sur les étiquettes. Des mentions comme par exemple "poulet élevé en plein vent". Cela pourrait l'induire en erreur. Il se résigne maintenant à un seul critère : le prix. Le poulet fermier est environ deux fois plus cher que le poulet industriel. Dans le Nord Finistère, un éleveur est fier de mettre la mention "poulet fermier" sur son produit. Même si la réforme passe à l'échelle européenne, Pascal continuera à faire valoir son savoir-faire. Dans l'Hexagone, plus de 20% de la production de volailles est réalisée en plein air ou en liberté. TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Cann