Les labels font le bonheur des producteurs

Les labels ont repris le principe de nos AOC françaises, dont les logos sont déjà connus dans les rayons. En effet, ils sont présents sur près de 1 400 produits et 1 763 vins européens. C'est le cas par exemple du "Vinaigre balsamique de Modène", dont l'AOP certifie la méthode, la région de production et l'origine des ingrédients. Pour l'IGP des "Pruneaux d'Agen", le label certifie la région et le savoir-faire, mais les ingrédients peuvent venir d'ailleurs. Enfin, la spécialité traditionnelle garantie (STG), protège la méthode de fabrication d'un produit.