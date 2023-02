L'aberration de ces appartements chauffés à 30 °C

La chambre à coucher d'Ursula Kreitz, une locataire, pourrait faire office de sauna. Impossible de rester dans la pièce la nuit, avec 28 °C au thermomètre. Même notre smartphone parvient à détecter la chaleur venant du sol. La dalle surchauffe nuit et jour sans discontinuer. Depuis plusieurs mois, le chauffage au sol de cette copropriété est défaillant. Conséquence : la locataire doit vivre en plein hiver fenêtres ouvertes. Certains occupants vivent dans une chaleur imposée. La chaleur dans l'appartement a été constatée par un huissier. Le logement n'est pas équipé d'un thermostat pour réguler la température, mais les compteurs, eux, sont individuels. La locataire voit donc ses factures grimper au rythme du mercure de son thermomètre. Sans intervention de son propriétaire, elle a décidé de saisir la justice et a obtenu un remboursement. Son bailleur social a conscience du problème. Des travaux sont prévus cette année. Comble de la situation, à certains étages, la dalle ne chauffe plus du tout, refroidissant certains logements, d'autres surchauffent largement. Une locataire aura donc passé son hiver au balcon, bien malgré elle. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier