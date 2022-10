L'aberration des rayons frais toujours sans porte

Au rayon frais d'un supermarché de Plérin (Côtes-d'Aror), mieux vaut porter une doudoune. Certains clients y voient un flagrant gaspillage d'électricité: "c'est un peu en contradiction avec la crise écologique qui va arriver". Ce client aimerait que les vitrines ouvertes se ferment avec des portes. Dans un autre magasin, la quasi-totalité des rayons frais ouverts a été changé il y a deux mois par des vitrines à portes. Les consommateurs y trouvent des avantages. L'hypermarché a investi près de 700 000 euros pour changer ces réfrigérateurs. "Depuis qu'on a fermé les vitrines, j'utilise à peu près deux centrales à froid contre quatre au départ. On a baissé de 40% notre consommation de froid et ça nous a généré 17% d'économie de consommation sur la facture générale", explique Eric Le Lostec. Cela équivaut à 90 000 euros d'économie sur l'année. Aujourd'hui, aucune loi n'impose la mise en place de réfrigérateurs fermés dans les supermarchés. Cela dépend du bon vouloir des gérants. "L'investissement est lourd mais il est supportable et même souhaitable. Il y a un retour sur investissement sérieux", selon Nicolas Chaussée. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens