L’abstention au plus haut à Marseille

A Marseille, l'abstention a atteint les 35% voire plus dans les quartiers nord. Dans le XVIe arrondissement de la ville par exemple, le chiffre dépasse les 38%. C'est dix points de plus que la moyenne nationale. Ce lundi matin sur le port de l'Estaque, ils sont nombreux à nous confier ne pas s'être déplacés : "je ne suis pas allé voter hier parce que j'en ai marre d'être manipulé dans tous les sens" ; "en votant ou pas, on savait très bien que ça allait être Macron". Dans cet arrondissement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était en tête avec 41% des voix au premier tour. Certains de ses électeurs ont préféré s'abstenir au deuxième tour. D'autres justifient leur abstention par un désintérêt pour l'élection, presque désabusés : "je ne crois plus moi aux politiciens" , "il y en a assez" ; "ça ne m'intéresse même plus en fait tout ça". Un peu plus loin, à l'heure du café, des jeunes, eux, nous expliquent tout simplement qu'ils ne se sentent pas concernés. Dans certains quartiers au Nord de Marseille, l'abstention atteint même 48% des inscrits, un record. TF1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar