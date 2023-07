Labyrinthe géant, par ici la sortie !

Une œuvre d'art ou un caprice de la nature ? Non, c'est un labyrinthe végétal sculpté dans un champ de deux hectares. Au sol, adultes et enfants déambulent au milieu du maïs et des herbes hautes. Le but est de se perdre pour mieux se retrouver. Ce labyrinthe a été créé par un agriculteur. Le matin, Philippe s'occupe de son exploitation, l'après-midi, il se consacre à l'accueil du public. Chaque été, depuis plus de 20 ans, Philippe Leorat dessine dans ses champs des formes complexes au gré de son imagination. Cela nécessite trois mois de travail. La thématique, c'est le monde sous-marin. Les jeunes aventuriers sont prêts à relever le défi. Ce groupe de copines, par exemple, prend son courage à deux mains. "J'ai du mal à ma repérer sur la carte en fait. Je n'ai aucun sens de l'orientation", lance l'une d'elles. Il ne faut surtout pas s'énerver et rester soudées. Le but n'est pas de ressortir au plus vite du labyrinthe, mais de rejoindre douze étapes. Le parcours est jalonné de questions à résoudre. Le gagnant est celui qui a le plus de réponses exactes. Ce plaisir est éphémère, car le maïs sera récolté fin septembre. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi, A. Cerrone