Labyrinthes : un nouveau revenu pour les agriculteurs

Cette carte est le seul repère de ces jeunes aventuriers, mais encore faut-il savoir la lire. Mieux vaut ne pas s'égarer dans ce labyrinthe sauvage et ces figures géométriques dessinées à travers les plants de maïs. Il y a 35 000 mètres carrés de jeu, l'équivalent de trois terrains de football. Et au bout des allées, des énigmes. Les grands-parents auront bien la réponse. "C'est ludique, ça leur fait découvrir autre chose. Ça nous fait plaisir aussi de les accompagner dans certaines activités", confie leur grand-père. Et voilà le secret de ces figures qui semblent avoir été tracées à la règle : le champ de maïs est semé, puis certaines pousses sont retirées grâce à une machine qui suit un plan calculé à l'épi près. Ces agriculteurs gardent pour eux les détails de leurs dessins. Participer à ces jeux coûte huit euros par enfant, dix par adulte. Avec 8 000 visiteurs par an, les revenus de ce labyrinthe permettent au couple de vivre et de conserver leur ferme en déficit. Dans quelques semaines, les épis de maïs seront récoltés pour nourrir les vaches de la commune voisine. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier, C. Yzerman