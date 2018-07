Le Lac Blanc à Chamonix, un magnifique balcon sur le Mont-Blanc

Pour atteindre le Lac Blanc à Chamonix, en Haute-Savoie, on commence par une suspension en câble. Durant l'exercice, on voit s'éloigner l’agitation de la ville. La randonnée au Lac Blanc, qui se trouve à 2 352 mètres d'altitude, dure à peu près deux heures et demie. En chemin, on découvre le décor majestueux de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, un paradis pour la faune et la flore. Après un dernier effort, on arrive au Lac Blanc dont les contours sont redessinés chaque jour par la fonte des neiges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.