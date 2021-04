Lac d’Annecy : des paysages grandioses et apaisants

C'est un panorama dont on ne pourrait se lasser : un balcon au-dessus du lac d'Annecy. Sur la rive est, on retrouve le château du XIIe siècle de Menthon-Saint-Bernard qui aurait inspiré Walt Disney pour "La Belle au bois dormant". Trois sources coulent sous le château et alimentent le lac, terrain de jeu de Cyril Puccia. Amoureux des traditions, il profite du soleil sur un bateau en bois, comme un acte de résistance face aux coques en plastique qui envahissent les eaux des lacs alpins. Gilles Giacomotti, artiste peintre, peint des paysages portant les réminiscences d'une enfance passée au bord de l'eau. Paul Cézanne, lui aussi, avait cette même admiration pour le lac d'Annecy. Une passion qui lui a valu plusieurs toiles devenues célèbres. Au coucher du soleil, on entend l'appel de la nature. Michel Bouvard aime arpenter les chemins de la réserve naturelle du bout du lac. "C'est une richesse qui n'a pas de prix", confie-t-il. Dans son écrin de montagne, le lac d'Annecy fait toujours rêver ses habitants.