Lac d'Annecy : la réplique d'un bateau mythique mise à l'eau

Une barque latine du début du XXe siècle a été reproduite. Portant le nom d'Espérance III, la réplique a finalement vogué sur le lac d'Annecy. Il s'agit de son premier voyage au contact de l'eau. L'éloge de la lenteur et du silence dans un milieu préservé. Le chantier a commencé ici en juillet 2019. Jérôme Mascarell, charpentier de marine et compagnon du devoir, est venu du Finistère pour construire ce voilier. "On n'a travaillé qu'avec des essences de bois de proximité, à 90% avec du mélèze des Hautes-Alpes, du chêne, de l'Épicéa de Haute-Savoie...", explique-t-il. L'embarcation pèse 25 tonnes pour 19 mètres de long. À quelques heures de la mise à l'eau, les dernières vérifications ont été effectuées sous le pont. Ce jour-là, la sortie de l'atelier est devenue spectaculaire. Une opération délicate, un convoi exceptionnel dans les rues d'Annecy. L'Espérance III a été présentée pour la première fois au public. Avec ses cinq heures d'autonomie électrique, la parade peut commencer. Les voiles seront mises en place cet été.