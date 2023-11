Lac d'Annecy : vous n'avez pas encore tout vu !

Au milieu des montagnes, à 450 mètres d'altitude, ces eaux limpides cachent un secret. C'est l'une des plus grandes énigmes de la ville d'Annecy, une épave immergée à 42 mètres de profondeur. "Le France" est le dernier bateau à vapeur d'Annecy. D'abord ferry, prison, puis navire de croisière, il a coulé un matin d'hiver 1971, sans explications. Pour percer ce mystère, ces quatre plongeurs descendent le long de ce câble dans une eau à six degrés. Grâce aux faisceaux de leurs lampes torches, la proue du bateau se dévoile. C'est une plongée dans le temps. "Ça fait un peu comme dans le film Titanic, sauf que le bateau est plus petit et le Titanic est plus profond", confie Philippe Roi, moniteur du club de plongée. Des milliers d'amateurs découvrent le site chaque année. Le France est dans un état de conservation exceptionnelle grâce à l'eau douce. Sur le retour, le capitaine tient à nous montrer un autre secret du lac d'Annecy. Inaccessible à pied, cette grotte est aussi un paradis pour les paddles et les canoës. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot, F. Marchand