Lac de Paladru : les vacanciers profitent de la fraîcheur et de la tranquillité

Une famille arrive en caravane au lac de Paladru, dans l'Isère, pour profiter du dépaysement. C'est en effet une occasion de vivre dans la tranquillité pour changer un peu de la grande ville. Au pied du massif de la Chartreuse, le lac bleu est un paradis très prisé par les vacanciers en période estivale. Des dizaines de pêcheurs se reposent également sur l'eau, même si ça ne mord pas beaucoup. Plusieurs activités comme le paddle, le pédalo ou encore la baignade peuvent se faire sur ce lac fermé et très chaud. Au grand plaisir des enfants, le beau temps devrait durer toute la semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.