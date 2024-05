Lac de Serre-Ponçon : pourquoi est-il méconnaissable ?

Autour du lac de Serre-Ponçon (Alpes-de-Haute-Provence), c’est une drôle de plage qui a vu le jour : celle de copeaux de bois qui ont recouvert le sable. D’où viennent-ils ? De ces arbres emportés par les torrents lors des intempéries de décembre dernier. Le phénomène n’est pas rare, mais cette année, son intensité a été exceptionnelle. Plus de 100 000 mètres cubes de bois flottés se sont déposés aux abords du lac, rendant plusieurs de ses rives inaccessibles. Les déplacer coûterait trop cher, alors une solution a été trouvée : en broyer le plus possible. Ces derniers jours, des engins étaient à l’œuvre. La tâche est colossale. Il faut faire vite, car la fonte des neiges va bientôt recharger les lacs. Pour l’heure, une zone humide protégée et difficile d’accès pour les machines, reste méconnaissable. En attendant d’être à leur tour broyés, des tas de bois jalonnant la plage sont laissés à la disposition des habitants. Ils peuvent venir se servir gratuitement pour se chauffer ou décorer leur maison. C’est une aubaine pour certains riverains qui peinent tout de même à faire oublier l’ampleur du désastre environnemental. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guerard, D. Laborde