Lac du Pêcher, un espace sauvage niché au cœur du Cantal

Le lac du Pêcher de Cantal a été crée au Moyen Âge par des moines bâtisseurs dans le but d'avoir une réserve de poisson. Loin des habitations, cet endroit est entièrement sauvage. En automne, il est riche en couleurs avec sa flore et faune sauvage qui occupent le territoire. Pour sa richesse écologique, le lac du Pêcher est classé "zone naturelle".